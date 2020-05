Sul futuro della Vastese interviene il Direttivo Curva D'Avalos. I tifosi biancorossi, che non andranno più sabato in Comune in quanto il Municipio sarà chiuso, chiedono al sindaco Luciano Lapenna di cedere la squadra della città allo Sporting Vasto.

"Vorremmo che la Vastese fosse ceduta allo Sporting Vasto - si legge nel comunicato dei tifosi -, riteniamo giusto dare la squadra citadina a chi ha voglia di fare calcio. La società del presidente Massimo Fabrizio ha un organigramma composto da persone serie e credibili, sarebbe corretto permettergli di fare calcio per mantenere la Vastese in vita e ad un livello decente per la sua storia e la sua tradizione calcistica.

Non ci interessano i salvatori della Patria dell'ultimo momento, che magari hanno intenzione di mettere in atto l'ennesimo colpo di scena nelle ultime ore, un altro gioco politico che gli farebbe perdere ulteriore credibilità. Se così fosse non seguiremo la squadra nel corso della stagione. Siamo con lo Sporting Vasto, se si sono fatti avanti per il bene della squadra bisogna farli lavorare e dargli fiducia".