Quella di sabato sarà la grande giornata della Notte d’amare, la notte rosa di San Salvo Marina. Un ricco contenitore di avvenimenti che dalle 19 fino all’alba animerà San Salvo Marina e che vedrà come padrino della serata Angelo Duro de “Le Iene”. Tante le attrazioni proposte dalla manifestazione promossa dall’Amministrazione comunale con la preziosa professionalità di Events Service 88 e la Pro Loco San Salvo.

"È uno dei tanti appuntamenti che impreziosiscono il calendario della nostre manifestazioni estive – afferma il sindaco Tiziana Magnacca – e rappresenta un ulteriore sforzo organizzativo per animare ancor di più con momenti forti San Salvo Marina che per una notte intera ospiterà diverse occasioni di divertimento. La Notte Rosa è un’opportunità per fare conoscere il nostro lungomare facendone apprezzare la indiscutibile capacità di accoglienza. Appuntamenti sportivi, eventi musicali e arte con benefici economici per i pubblici esercizi e gli esercizi commerciali".

Si comincerà con la Corsa in Rosa, passeggiata/corsa podistica non competitiva aperta a tutti, grandi e piccoli, alle ore 18.00 con partenza e arrivo dal piazzale della Lianet Ferramenta Torricella in via Sandro Pertini con un circuito che attraverserà San Salvo Marina e la Città di San Salvo.

Sono state installate ben tredici postazioni fisse di artisti di strada, in azione dieci artisti itineranti della Accademia degli Artefatti di Roma, si esibiranno quattro street band che percorreranno in lungo e in largo l’intera riviera e a concludere la performance di Massimo Scattarella, uno dei protagonisti delle edizioni 10 e 11 del “Grande Fratello”.

E infine aspettando l’alba (ore 3.30) gran finale con i fuochi d’artificio sul mare tra gli stabilimenti balneari Cocorito e Mirage.

Ci sarà musica e divertimento in tutti i locali della riviera con dj set, live music e cabaret.

Verranno allestiti due palchi: Piazzale Colombo (cover di Biagio Antonacci e Laura Pausini e a seguire lo spettacolo di Angelo Duro) e nei pressi di Piazza Gramsci (i Sud Terranea con pizzica e taranta e a seguire happy music 70/80/90).

I pacchetti turistici con le strutture ricettive della città hanno fatto registrare gradimento e adesione tanto da ottenere il cosiddetto “sold out” e anche quelle dei comuni limitrofi hanno beneficiato dell’effetto Notte Rosa.

E’ già annunciato l’arrivo di diversi pullman da fuori Abruzzo con numerose presenze provenienti dalle regioni limitrofe.

L’intera riviera di San Salvo Marina è stata divisa in sei zone colorate (arancione, azzurra, gialla, grigia, verde e blu) caratterizzate da eventi e dove saranno allestiti punti di soccorso con la collaborazione della Protezione civile Valtrigno, Cb San Vitale e la Croce rossa Italiana.

Nella pinetina di Piazza Gramsci ci sarà lo spazio “Arte d’aMare” con artisti locali, nazionali e internazionali con mostre di pittura e installazioni varie.

Numerosi bagni chimici verranno posizionati in diversi punti della riviera.

Verrà istituto il senso unico sul lungomare Cristoforo Colombo con senso di marcia direzione sud dal biotopo costiero fino al Lido Mirage.

Attivato il servizio navetta dalle ore 20.00 (Info 347.8143736)

• da Vasto (Municipio) e da Vasto Marina (Trattoria Toscana) e arrivo al Biotopo costiero

• da San Salvo (zona 167, Padre Pio, via Ripalta e Piazza Aldo Moro) arrivo in Piazza Arafat.