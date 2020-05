Anche la comunità di Palmoli aderisce alla raccolta fondi per sostenere la causa di Lorenzo Costantini, il giovane calciatore lancianese colpito da una rara forma di leucemia. La mobilitazione di solidarietà sta permettendo di arrivare alla cifra di 600mila euro per il ricovero presso l'ospedale di Philadelphia.

Così gli organizzatori del torneo scapoli-ammogliati, giunto alla 3ª edizione, anno deciso di devolvere alla causa l'intero ricavato delle iscrizioni alla sfida si giocherà domenica 3 agosto alle 17.30 presso il campo sportivo di Palmoli. La quota per partecipare, che può essere versata presso il Bar In Villa a Palmoli, rivolgendosi a Tonino Riccioni, è di 10 euro. "Chiunque volesse contribuire anche se non parteciperà alla partita - spiegano gli organizzatori - può farlo presso il punto raccolta del bar. Intervenite numerosi per un buon fine".

Chiunque volesse fare un’offerta per consentire a Lorenzo Costantini di curarsi può effettuare un bonifico con l’Iban IT34F0103077751000000319078, intestato a Lorenzo facci un goal, Banca Monte dei Paschi di Siena, o andare in una delle filiali dell’istituto di credito, puà donare una somma attraverso sistema Paypal (clicca qui), o portare direttamente l'importo al papà di Lorenzo, presso l'autofficina Pasqualino Costantini in viale Cappuccini 1, telefono 0872 42020.