Il patron del Casalbordino, Alessandro Santoro, dopo aver rinforzato la squadra per puntare alla vittoria del campionato di Prima Categoria, ha lanciato su Facebook un sondaggio rivolto a calciatori, tifosi e simpatizzanti: Volete il Casalbordino in Prima Categoria o in Promozione?

Nelle ultime ore infatti alcune squadre non si sono iscritte in Promozione, lasciando liberi dei posti. C'è tempo fino alle 12.00 del 31 luglio per presentare la domanda di ripescaggio alla Figc abruzzese.

"Ho deciso di proporre questo sondaggio - spiega Santoro - per far scegliere a tutti se vincere il campionato di Prima Categoria quest'anno, accedendo alla Promozione il prossimo, dalla porta principale, facendo crescere anche i nostri giovani, un passo alla volta, oppure entrare dalla finestra del ripescaggio e giocare da subito la Promozione. Ci sarà tempo fino alle 24.00 di venerdì 25 luglio per farci sapere come la pensano, basta andare sul mio profilo Facebook e commentare il post sul sondaggio. Poi ci riuniremo con gli altri dirigenti e decideremo insieme in base al risultato. I giocatori mi hanno fatto sapere che per loro è indifferente, questo dimostra che hanno sposato in pieno il nostro progetto".

Il patron, noto per il suo entusiasmo, come ha votato? "La testa mi dice di fare un passo alla volta e procedere con calma, il cuore invece vuole la Promozione. Sono convinto che questa squadra può fare bene in entrambe le categorie e perchè no, vincere anche in Promozione, dove la nostra ultima apparizione risale alla stagione 1990/91.

Nel frattempo prosegue la campagna acquisti. Dopo Gianluca Di Pasquale, Emanuele Mirolli, Simone Lombardozzi ed Eugenio Vitelli, stanno per arrivare anche Nicola Sputore che, non ha ancora firmato, ma è ormai d'accordo su tutto e Giuseppe Fiermonte, per il quale però bisognerà parlare con il Cupello, società proprietaria del cartellino. Il 29enne attaccante vastese arriva dalla Virtus Cupello, due stagioni fa in Prima Categoria, con la maglia del Real Tigre da dicembre, ha realizzato 16 gol in metà campionato, ed è da lungo tempo corteggiato dal patron. I due probabili arrivi si andrebbero ad aggiungere ad una rosa in cui figurano anche Loris Della Penna e Danilo Farina. Il nuovo allenatore Loris Carbonelli avrà a disposizione una squadra molto forte, che si tratti di Prima Categorie o di Promozione.

Il raduno dei giallorossi inizierà lunedì 18 agosto, intanto in una delle prime amichevoli stagionali, disputata contro il Villalfonsina, i casalesi hanno vinto 6-1, in gol Di Giacomo, Del Giango, Di Pasquale, Lombardozzi, Farina e Marrocco. Mentre mercoledì scorso in sede si è svolta la riunione per illustrare il progetto della nuova juniores regionale.