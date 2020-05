L'Associazione Movimento 5 Stelle Vasto e il consigliere regionale Pietro Smargiassi, inviano un comunicato e delle foto relative alle pessime condizioni in cui riversa Palazzo D'Avalos.

"Una città con la vocazione al turismo - si legge nella nota dell'associazione - dovrebbe essere sempre impegnata nel recupero e nella valorizzazione dei propri gioielli naturali, storici e artistici. Purtroppo Vasto non solo non insegue questo ideale, ma anzi chi la governa sembra animato da una speciale dedizione nel distruggere quel poco di buono che è sopravvissuto ai massacri delle varie amministrazioni che si sono susseguite.

Chi si avvicina al Palazzo D’Avalos non può fare a meno di ammirare, si fa per dire, la folta vegetazione rigogliosamente cresciuta lungo il lato esterno di Piazza del Popolo/mare, nonché le meraviglie della mancata ristrutturazione della medesima ala.

Nel cortile si possono poi contemplare l’acciottolato divelto, raccolto in un barile o accantonato in alcuni angoli del cortile, alla mercé di tutti (forse un piccolo souvenir per i visitatori?), lo spettacolare cedimento della pavimentazione nei pressi del Pozzo e le magnifiche macchie di umidità che “decorano” le pareti interne, probabilmente causate da rifacimenti errati e/o tardivi, come pure dalla misteriosa interruzione (oltre 15 metri) della grondaia interna lato sud.

Non va poi dimenticato il mosaico disegnato dal guano dei piccioni sulla pavimentazione del porticato, per non parlare dei “caratteristici” bidoni della raccolta differenziata, sapientemente collocati nell’androne d’ingresso. In una situazione in cui l'incuria e il vandalismo brindano fra loro, l'attuale amministrazione contribuisce alla decadenza del Palazzo.

In questi anni il cortile è stato riciclato in un palazzetto dello sport, pronto ad ospitare ogni tipo di evento, non sempre di carattere culturale, con il silenzioso assenso dei privati che abitano nel Palazzo. Questo uso scriteriato del cortile ha causato negli anni danni strutturali, ad oggi mai riparati, tali da indurre nel 2012 la Soprintendenza, a seguito di un sopralluogo congiunto con Vigili del Fuoco ed Asl, a dichiarare la non idoneità del cortile allo svolgimento degli eventi.

Questo provvedimento ha portato la scorsa stagione classiche manifestazioni come "musiche in cortile" ad essere un po' meno in cortile, costringendole a emigrare in altre piazze di Vasto. Ad aprile, noi attivisti di Vasto chiedemmo il permesso di utilizzare il cortile per ospitare l'intervento del deputato del MoVimento 5 Stelle Alessandro Di Battista. La richiesta fu respinta per motivi d’inagibilità: miracolosamente, adesso il cortile è ritenuto di nuovo agibile per gli eventi estivi, nonostante non sia stato realizzato alcun lavoro.

Pertanto la situazione è rimasta invariata, senza che l’Amministrazione si sia attivata in modo da creare le sufficienti premesse per riottenere il nullaosta dagli enti preposti, tranne quello di apertura delle porte di sala Michelangelo e l’accesso ai giardini D’Avalos considerandole come “via di fuga”.

Ciononostante - concludono i 5 Stelle - la scorsa settimana è stato installato il palco che copre interamente il pozzo, dove si è verificato il cedimento dell’acciottolato, come se niente fosse. A questo punto ci chiediamo se è l'amministrazione che non ha particolarmente a cuore le regole o se è la Soprintendenza che ha abbandonato Palazzo D'Avalos, la Perla d'Abruzzo e probabilmente di tutto l'Adriatico, ad un futuro sempre più decadente".