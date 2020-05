Sono i Le Choix, band vastese che proprio in questo periodo celebra l'anniversario dell'uscita dell'album d'esordio, i vincitori della prima edizione di On Stage, concorso per band emergenti che si è svolto lo scorso fine settimana a San Salvo Marina. Al concorso, organizzato da Fabio Gaspari, giovane musicista sansalvese, hanno preso parte 10 band che si sono esibite nelle due serate sul palco di San Salvo marina. Dopo aver valutato testi e musiche dei brani proposti e la performance live, la giuria fdi qualità ha scelto i Le Choix, premiati con una targa e soprattuto con la possibilità di registrare presso gli studi professionali della Galli Records, etichetta discografica abruzzese, partner della manifestazione.

A premiare i vincitori sono stati l'assessore al turismo di San Salvo, Oliviero Faienza, e Laura Barocci della Galli Records. Nelle due serate, presentate da Annalisa Maddalena, si sono esibiti anche degli ospiti speciali. Sabato sera sono saliti sul palco Unità 13+ Dj Komp, mentre nella serata finale è stata la volta de Le stanze di Federico.

"Ringrazio tutte le band che hanno partecipato - ha commentato Fabio Gaspari -, il Comune di San Salvo e la Galli Records che hanno collaborato. L'organizzazione della manifestazione è stata impegnativa ma sono contento della riuscita di On Stage. Il bilancio è positivo, qualcosa da poter migliorare c'è sempre, tanto più in una prima edizione, saremo sicuramente più preparati per il prossimo anno".