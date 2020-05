E' stata protocollata questa mattina in Comune dal presidente dello Sporting Vasto, Massimo Fabrizio, la richiesta per la gestione della Vastese Calcio 1902 indirizzata al sindaco Luciano Lapenna.

Nel documento, oltre alla società, si chiede al primo cittadino di firmare l'autorizzazione per l'utilizzo dello stadio Aragona, di modo che la compagine biancorossa sia ufficialmente iscritta al campionato di Eccellenza 2014/2015 e che Vasto non resti senza la propria squadra di calcio.

All'interno della domanda l'organigramma societario, oltre al presidente Massimo Fabrizio figurano Nicola Di Bussolo, Mauro Ferrara, Michele Mignogna, Mario De Grandis, Michele Benedetti e Vincenzo Stabile.

Bocche cucite a Palazzo di Città, per adesso, non arriverà nessuna dichiarazione ufficiale in merito, come riferisce il portavoce del sindaco, Christian Lalla.