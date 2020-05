Nelle finali del SuperEight 2014 la Vastese Beach Soccer batte 4-3 la Romagna di Carlo Triglione, che nella prima tappa aveva avuto la meglio 6-3 proprio con doppietta del vastese.

I biancorossi si sono dunque presi la rivincita grazie alle reti di Muratore, Vino, Madonna e Luongo, qualificandosi per il turno successivo dove incontreranno venerdì alle 21.15 il Soverato che ha battuto 3-2 l'Ariminum. Gli altri risultati sono Lazio-Bergamo 4-1 e Genova-Udinese 1-2, altre due vincenti si sfideranno sempre venerdì. Roma e Cavalieri del Mare sono già in semifinale.

Le perdenti si incontrano per i piazzamenti dal settimo posto al decimo. La Vastese con questa vittoria è sicura di non arrivare oltre la sesta posizione. Un ottimo risultato al primo anno nel torneo.

Le semifinali sono in programma sabato e la finale domenica, così come tutte le altre rimanenti gare per i piazzamenti.

La cronaca (a cura dell'ufficio stampa SuperEight). Grande spettacolo sotto i riflettori della Blu Arena Lanterna di Scoglitti, per la tappa finale del Super Eight Beach soccer Tournament, campionato di calcio su sabbia targato Stanleybet organizzato da Officina Italiana e ISoci, e patrocinato dal Comune di Vittoria. Sulla sabbia siciliana match acceso tra Romagna e Vastese con i biancorossi che alla fine hanno avuto la meglio, vincendo 4-3. Onore agli sconfitti che ci hanno provato fino agli ultimi secondi, sfiorando più volte il pareggio.

Partita vivissima dalle prime battute. A infiammarla, a metà del primo tempo, ci ha pensato Vino che ha portato in vantaggio la Vastese. Superiorità di Luongo e compagni nella prima fase della partita con Muratore che ha centrato il raddoppio e proprio il capitano che ha siglato la terza rete con un rimbalzo beffando il portiere romagnolo Turchi. Il poker è arrivato con una botta di Madonna.

La Romagna però, non ha mollato, e ci ha pensato Strocchi a tenere vivi i suoi a cinque minuti dalla fine del secondo tempo, portandosi a 12 reti nella classifica dei bomber del torneo. Tante occasioni ancora per i romagnoli nel terzo tempo con il capitano Turchi che da porta a porta ha centrato la rete avversaria e l'aggancio che si è avvicinato a sei minuti dalla fine con la terza rete romagnola arrivata proprio da un vastese doc, Triglione che arriva a quota 10 gol all'attivo. Ai ragazzi di Vasto il merito di aver subito sbloccato il match, senza mollare. Per la Romagna il rammarico di aver sprecato troppo pur lottando fino alla fine.

"Man of the match Stanleybet" è Marco Muratore.





Primo tempo

Vino (V)

Muratore (V)

Secondo tempo

Luongo (V)

Madonna (V)

Strocchi (R)

Terzo tempo

Turchi (R)

Triglione (R)

