I sindaci in bilico e i loro avversari sconfitti per una manciata di voti rimarranno col fiato sospeso per altri due mesi: è ancora sub iudice il risultato delle elezioni amministrative in due Comuni del Vastese. Il

Tribunale amministrativo di Pescara ha rinviato al 3 ottobre il giudizio su Gissi, dove Agostino Chieffo si è imposto con un solo voto di scarto, e su Fresagrandinaria, in cui il conteggio delle schede il 26 maggio scorso ha visto prevalere Giovanni Di Stefano per tre voti.

In entrambi i casi, i loro avversari, Cesare Di Martino e Lorenzo D'Alfonso, hanno chiesto il riconteggio. Il margine è talmente risicato, che l'esito è imprevedibile.

Questi i risultati maturati il 26 maggio 2014:

Fresagrandinaria – votanti 765

Eletto: Giovanni Di Stefano (Solidarietà per Fresa) 384 voti

Lorenzo D’Alfonso (Per Fresagrandinaria) 381

Bianche 11

Nulle 19

Consiglio: Giovanni Di Stefano, Roberto Sciascia, Alessandro Forlano, Matteo Delle Donne, Ivo De Innocentis, Aldo Di Biase, Antonella Albanese, Vincenzo Bacaro, Lorenzo D'Alfonso, Riccardo D'Ugo, Aldo Taraborrelli.

Gissi – votanti 1938

Eletto: Agostino Chieffo (Patto per Gissi) 921 voti

Cesare Di Martino (Civitas Europea) 920 voti

Angelo Di Sciascio (Movimento 5 Stelle) 97

Bianche 26

Nulle 44

Consiglio: Agostino Chieffo, Francesco Chieffo, Sabatino Di Candilo, Antonio D’Ippolito, Carlo Gaspari, Rossana Marisi, Vincenzo Silvestri, Nicola Zocaro, Marisa Basilico, Nicola Raducci, Cesare Di Martino.