Da Gaetano Fuiano, presidente della sezione Avis di Vasto, riceviamo e pubblichiamo il seguente messaggio sulla necessità di garantire le donazioni di sangue anche nella stagione estiva.

Si cominciano a manifestare carenze di sangue anche per il calo “fisiologico” delle donazioni estive. Lo affermano le cifre del Centro Nazionale Sangue (Cns), secondo cui il fabbisogno è stato coperto con le scorte di altre regioni ma è comunque consigliabile andare a donare prima delle vacanze. "Dal 1 giugno al 15 luglio 2014 - scrive il Centro sul proprio sito - sono state richieste attraverso la bacheca nazionale 1.500 unità di globuli rossi prevalentemente da Toscana, Lazio, Puglia e Abruzzo a fronte di circa 7.000 unità messe a disposizione".



Le unità richieste riguardano nel 61% dei casi il gruppo O positivo, nel 20% O negativo, nel 10% A negativo e nel 6% B negativo. "Per il momento non parlerei di emergenza, anche perché attraverso la bacheca del sangue che abbiamo predisposto tutte le esigenze sono state soddisfatte - afferma il presidente del Cns Giuliano Grazzini -, ma l'invito a tornare a donare, o ad andarci per la prima volta, prima di andare in ferie è sempre valido, magari telefonando prima al centro trasfusionale per una migliore programmazione". Carissimi non possiamo far mancare il nostro impegno.

Per informazioni è possibile contattare l'Avis Vasto sulla pagina Facebook (clicca qui) o rivolgersi in ospedale.