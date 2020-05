Per il settimo anno la Parsifal Società Cooperativa organizza Archeologia sotto le stelle, passeggiate guidate nel centro storico tra archeologia e sapori. Quest’anno l'iniziativa vede come protagonisti i comuni di San Salvo e di Monteodorisio, scelti come scenari delle tradizionali passeggiate serali estive alla scoperta della cultura e dei prodotti tipici del Vastese in collaborazione con le amministrazioni cittadine ed alcune associazioni.

Si inizia a San Salvo oggi 24 luglio, dalle 21 alle 23, tutti i giovedì fino al 28 agosto, nel Parco Archeologico del Quadrilatero.

A Monteodorisio ci si incontra invece tutti i sabati, sempre dalle 21 alle 23, dal 26 luglio al 30 agosto ed il percorso di visita toccherà i caratteristici angoli, dal sapore medievale, del Borgo Museo, prevedendo una visita al Museo Archeologico del Vastese ed al Santuario della Madonna delle Grazie.

In entrambi i casi, i percorsi di conoscenza saranno arricchiti da assaggi di specialità enogastroniche offerte da produttori locali.

