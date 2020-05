È partita con uno stage dedicato ai ragazzi under 18 la stagione della All Games San Salvo C5, neonata società che disputerà il campionato di serie C1 di calcio a 5. Presso la palestra di via Verdi a San Salvo i dirigenti della società biancazzurra hanno accolto più di trenta ragazzi, provenienti anche dai Comuni limitrofi, con tanta voglia di entrare a far parte della squadra che disputerà il campionato juniores. A guidare l'allenamento Fabio Conti, che sarà l'allenatore della squadra giovanile, con la supervisione di Alfredo Lanza, tecnico della prima squadra. Per i ragazzi prima una fase conoscitiva, poi esercizi atletici e infine partite da 10 minuti per poterli vedere alla prova in quello che per molti è un primo approccio al calcio a 5.

Nel video le immagini dello stage e le interviste a mister Lanza e mister Conti che analizzano la giornata con i ragazzi e illustrano i programmi sportivi della società biancazzurra.