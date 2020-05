Da Renato Rossi riceviamo e pubblichiamo una segnalazione in merito all'arredo urbano di Vasto Marina.

"In questi giorni, forse anche a fronte delle diverse segnalazioni fatte da cittadini vastesi, si stanno facendo alcuni interventi di manutenzione alla pavimentazione della passeggiata di Vasto Marina e, finalmente, ho notato con estremo piacere che l'amministrazione comunale ha provveduto al riposizionamento delle panchine nel lungomare Duca degli Abruzzi. Ora è auspicabile che si prosegua nella manutenzione e riqualificazione anche di quelle di Piazza Rodi.

Visto che si stanno effettuando questi lavori di manutenzione potrebbe essere l'occasione per intervenire anche su altra parte dell'arredo urbano, lasciato in condizioni a dir poco fatiscenti, il termine penso sia il più appropriato. D'accordo sulle "ristrettezze" in cui versano le "finanze comunali", ma almeno una "carteggiatina" e una "rinfrescata" con una mano di vernice alle panchine in legno di Piazza Rodi, forse la si potrebbe anche dare. Così pure una riqualificazione alle fioriere, di Piazza Rodi, oramai utilizzate come posacenere e cestino dei rifiuti, non stonerebbe affatto.

Infine qualche altro piccolo intervento di manutenzione ai muretti laterali del Lungomare Cordella, con la sostituzione dei marmi rotti, non guasterebbe all'immagine di questo bel tratto di passeggiata. Si confida nella sensibilità dell'amministrazione locale, affinchè intervenga per far effettuare anche questi piccoli interventi di manutenzione che, in qualche modo, riqualificherebbero parte dell'arredo urbano e darebbero un immagine migliore del centro di Vasto marina, specialmente in questo periodo dove vi è particolare affluenza turistica".





Renato Rossi





Ricordiamo ai lettori che "il Comune di Vasto informa che per le segnalazioni si può scrivere, con un indirizzo di posta elettronica certificata, a: comune.vasto@legalmail.it oppure recarsi presso l’Ufficio del Protocollo comunale in Piazza Barbacani, 2. Entrambe le procedure garantiscono la Pubblica Amministrazione della veridicità delle segnalazioni e dell’attendibilità della fonte informativa. Inoltre, sempre in una logica di ascolto e di partecipazione, sono attivi i canali sociali Facebook e Twitter del Comune di Vasto".