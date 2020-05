In riferimento alla notizia del ripescaggio della Cupello Calcio nel Campionato di Eccellenza, i consiglieri della lista Cupello Democratica 2020 Angelo Pollutri e Giuliano Tambelli affermano quanto segue.

"Il merito della presenza del calcio cupellese nel massimo campionato regionale è ascrivibile esclusivamente all’attività politica e amministrativa dell’Amministrazione comunale guidata da Angelo Pollutri. Nel 2004 la Virtus Cupello arrancava per il mantenimento della categoria provinciale, la permanenza nel girone B dello stesso campionato.

Nel giugno 2004, i dirigenti della Virtus Cupello hanno riconsegnato le chiavi e l’impianto sportivo al sindaco Angelo Pollutri, unitamente ai documenti per l’iscrizione della squadra. Il sindaco e l’assessore allo sport Giuliano Tambelli si sono così autotassati per garantire l’iscrizione al campionato di Prima Categoria. L’Amministrazione comunale si è fatta carico anche di individuare nella figura e nella persona del sig. Buda Michele la guida tecnica della squadra.

Quella stagione agonistica vide la vittoria del campionato da parte della Virtus Cupello e il ritorno nel campionato di Promozione dopo 12 anni. Parallelamente, l’Amministrazione ha individuato e convinto Franco Peschetola a prendere le redini della società. Successivamente, la stessa Amministrazione comunale ha sempre garantito per funzione istituzionale e sociale la Virtus Cupello quale soggetto di promozione e diffusione dello sport più praticato della comunità.

Nel secondo mandato amministrativo, grazie all’impegno e al sostegno dell’Amministrazione comunale, la Virtus Cupello è stata promossa per la prima volta nel campionato di Eccellenza, anche questa volta con un tecnico locale, Luigi Carosella, e successivamente per la seconda volta nel 2013, sempre con tecnici locali. La stessa Amministrazione si è anche impegnata per la realizzazione del manto in erba sintetica nello stadio comunale, il rifacimento dell’illuminazione e il raddoppio degli spogliatoi, ricevendo per tali interventi un contributo regionale pari a 200mila euro.

Lo stadio comunale di Cupello oggi è il fiore all’occhiello dell’impiantistica sportiva dell’intero territorio del Vastese, frequentato da centinaia di giovani del paese e da centinaia di appassionati di calcio giovanile provenienti da tutto il centro-sud. Basti vedere cosa succede nei tornei giovanili organizzati dai signori Malafronte e De Cillis. Vale la pena ricordare anche che tutti i sindaci hanno sempre previsto fondi in bilancio a sostegno della Virtus Cupello, che al tempo delle Amministrazioni Di Fabio e Di Silvio ammontavano a 20 milioni di lire. L’Amministrazione guidata da Angelo Pollutri ha proseguito e incentivato quella sensibilità.

L’ultimo atto di serietà e di sostegno all’istituzione sociale quale era la Virtus Cupello è stata l’erogazione del contributo per l’intervento di manutenzione straordinaria sull’impianto assegnato alla squadra con procedure di evidenza pubblica. Parte di questo contributo è stata utilizzata anticipatamente e giustamente dalla Virtus Cupello dando precedenza alla domanda di ripescaggio nel campionato di Eccellenza regionale.

Queste considerazioni sono un atto dovuto onde evitare fughe in avanti da parte di pseudo appassionati di sport dilettantistico che in questi giorni hanno scritto tanto e male sul calcio a Cupello e hanno inveito contro l’attività politica e amministrativa sulla valorizzazione della pratica sportiva a Cupello dell’Amministrazione Pollutri, che vedeva peraltro la figura di Giuliano Tambelli assessore allo sport.

Chi sostiene che le attività svolte dall’Amministrazione uscente siano state compiute solo per visibilità si sbaglia di grosso. Le scelte erano esclusivamente politiche. Pur riconoscendo l’importanza storica della Virtus Cupello nel panorama sportivo cittadino, l’Amministrazione uscente si è sempre impegnata a garantire l’iscrizione e a sostenere anche tutte le altre società sportive esistenti sul territorio di Cupello, come ad esempio la squadra di pallavolo, operando scelte a 360° per il bene dello sport cupellese. A conferma di ciò, il rimborso regionale per gli interventi presso lo stadio comunale è stato indirizzato alla riqualificazione del Palazzetto dello sport di via Alcide De Gasperi, per un importo di 160mila euro.

Queste precisazioni servono a far riconsiderare all’attuale sindaco del Comune di Cupello la sua posizione sulla vicenda della fusione tra società sportive a Cupello e serve ad evitare che nella bacheca dell’attuale dirigenza della nuova società sportiva venga ascritto un merito che non esiste.

Cupello avrà la sua squadra di calcio in Eccellenza grazie all’Amministrazione Pollutri, tant’è che la domanda di ripescaggio e i titoli sportivi riconosciuti sono della Virtus Cupello e il numero di matricola assegnato alla società è quello del 1962. Quindi, non si riesce a comprendere di quale fusione si parli. Forse la stessa tanto sbandierata è solo un’opera di esorcismo politico atto a cancellare 10 anni di super attività istituzionale per il calcio a Cupello".