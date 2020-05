Le coppie formate da Daniele Fortunato - Levantino Paravia e Ilario Corbo – Federica Bocaletto si aggiudicano - rispettivamente per la categoria maschile e misto - il trofeo ZonaLocale per il 1° Vasteggiando Beach Tennis Challenge svoltosi gli scorsi 19 e 20 luglio presso il Lido La Sirenella a Vasto Marina.

Anche per questo 2° appuntamento c'è stato un buon riscontro sia per numero di partecipanti che di pubblico. Gli atleti si sono confrontati prima in gironi eliminatori, poi in incontri diretti per accedere alle finali. Le partite di questo trofeo hanno permesso alle coppie di acquisire punti per accedere al master finale, ultimo appuntamento del Challenge, in programma il 2 e 3 agosto 2014.

Posizioni d'onore sono andate a Salvatore Riccio - Marianna D’Aulerio per il misto e Adriano D’Angelo – Angelo Cianciosi per il maschile. Si ringraziano tutti i partecipanti e gli spettatori, arrivederci all'appuntamento conclusivo e più importante della stagione, il Master finale previsto per il 2 e 3 Agosto. Su facebook.com/studiowarewemstadium tutte le informazioni utili.