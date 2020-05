Inizia il Siren Festival, uno degli eventi più attesi nel panorama musicale italiano. Domani sera, nella suggestiva cornice del cortile di Palazzo d'Avalos, due eventi da non perdere. Si partirà alle 21.30 con la proiezione di Mistaken For Strangers, documentario che racconta un lungo tour dei The National, band di punta del Siren Festival. A realizzarlo è stato Tom Berninger, fratello di Matt, autore dei testi e frontman della band statunitense. Dopo la proiezione del documentario, che domani sarà in molte sale cinematografiche italiane, i due fratelli Berninger saranno intervistati da Giulia Blasi.

La serata proseguirà poi con il concerto dei Giardini di Mirò, sempre a palazzo d'Avalos. I biglietti per la serata di apertura saranno disponibili domani (giovedì 24) dalle 17 alle 23 al botteghino di Palazzo Mattioli, in Corso De Parma 4, al prezzo di 10 euro, gli abbonati invece pagheranno 5 euro.

Da questa mattina c'è gran fermento in centro storico per l'allestimento dei palchi e delle strutture che ospiteranno la manifestazione. Oltre alla musica ci sarà spazio anche per il gusto, con lo spazio, presso il portale San Pietro, curato dalla condotta Slow Food Vastese e la presenza dello chef Jean Pierre Soria. Sarà lui, insieme al suo staff, a preparare cibi da passeggio con i prodotti freschi forniti dalla marineria locale, a partire dalle 19.30.

