Torna la rassegna musicale-culturale Schiavi della Musica (a cura dell’omonima associazione), punto di riferimento della musica indipendente che si prefigge di valorizzare l’attività musicale come mezzo fondamentale di espressione artistica e di promozione civile e culturale. Tre giornate interamente dedicate alla musica, che vedranno alternarsi diverse realtà della scena indipendente italiana.

Il piccolo comune dell’Alto Vastese, a 1168 metri sul livello del mare, nei giorni 25, 26 e 27 luglio si animerà per una nuova e imperdibile iniziativa che coinvolgerà non solo la comunità locale, ma come ormai da tradizione, molti appassionati provenienti da tutta Italia.



Si inizia venerdì 25 luglio, a partire dalle ore 22 sul palco allestito in Piazza Caduti d’Ungheria, con gli spettacoli dello One Man Band Johnny DalBasso e del cantautore romano Enrico Capuano, definito il “capostipite del nuovo Folk-rock italiano, che ha creato una tendenza radicatasi profondamente nel panorama musicale nostrano”.

Sabato 26 luglio aprirà la serata il trio Spacca il Silenzio, con il loro Artisti di Strada Tour, e a seguire i Gattamolesta, gruppo romagnolo che ha scelto l’aggettivazione personale di Urban Punk Folk per descrivere la sua musica.

Concluderanno la manifestazione, domenica 27 luglio, i simpatici amici abruzzesi della Keep hard blues band.

Le varie esibizioni delle band unite alla bellezza naturale del posto, al paesaggio infinito, all’ospitalità e alla simpatia degli abitanti saranno gli ingredienti di un Festival che darà voce alla realtà della nuova musica italiana.

Info:

schiavidellamusica@gmail.com

Direzione Organizzativa 347.6583635

www.facebook.com/schiavidellamusica

Apertura stand ore 19:00 - Inizio concerti ore 22:00.