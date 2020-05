La Vastese Calcio 1902, per conto del presidente Giorgio Di Domenico, comunica che, dopo aver rimesso nella disponibilità del sindaco il titolo sportivo della Vastese Calcio 1902, di aver provveduto questa mattina, a trasmettere all'amministrazione comunale, per i provvedimenti di competenza, la comunicazione della LND con la quale è stata richiesta la "dichiarazione di disponibilità del campo di gioco" per le gare interne.

Il termine perentorio stabilito dalla Lega, per ottemperare alla richiesta, è quello del 29 luglio 2014.

La mancata produzione della predetta documentazione entro il termine di cui sopra comporterà la non ammissione della Vastese Calcio 1902 al Campionato di Eccellenza Abruzzese 2014/2015.