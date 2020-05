Le possibiltà erano alte, ma adesso è arrivata l'ufficialità della Figc Abruzzo, il Cupello Calcio, nato dalla fusione tra Virtus Cupello (retrocessa in Promozione) e United Cupello (promossa in Promozione), viene ripescato in Eccellenza.

I rossublu si piazzano al primo posto nella graduatoria con 19,25 punti, davanti a Val Di Sangro con 16,25 e Folgore Sambuceto con 15,55. Le altre due potrebbero avere altre speranze di partecipare all'Eccellenza se dovessero liberarsi ulteriori posti. Non è stata presa in considerazione, per mancanza dei requisiti necessari, la domanda del River Casale.

Tra le società dichiarate inattive, su richiesta avanzata, c'è il Real Tigre Vasto.