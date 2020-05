In una suggestiva atmosfera con la luna e le stelle riflesse sulla superficie del mare, il rumore delle onde in sottofondo e una selezione delle più belle canzoni italiane e straniere, il Porto Turistico Marina Sveva è pronto per regalare tre serate speciali: ‘Notti di note’, un tris di concerti con affermati professionisti in programma per il 26 luglio, il 2 e il 16 agosto.

La cornice, una nuova ed elegante struttura curata nei dettagli, è quella giusta per lasciarsi andare alle note di celebri successi, in un viaggio che attraverserà diversi generi, passando per il jazz, la bossa nova e la musica napoletana. Sul palco tutti performer di alto livello: docenti in prestigiosi conservatori italiani, artisti che si esibiscono nei più grandi teatri e vincitori di premi importanti. A presentare lo spettacolo sarà Francesca Iannetta.

Il primo appuntamento è per sabato 26 giugno alle 21.30 con il Quintetto jazz composto da Renata Marano (voce e cantante ufficiale di MSC Crociere), Fabrizio Mandolini (sax tenore), Antonio Colagiovanni (piano), Edmondo Di Giovannantonio (contrabbasso) e Lino Molino (batteria). Saranno proposte musiche del repertorio jazz classico italiano e internazionale.

La seconda serata è in programma per sabato 2 agosto, sempre alle 21.30, quando sarà protagonista il Quartetto String Bossa: Chiara Izzi (voce), Antonio Parascandolo (mandolino), Nicola Cordisco (chitarra) e Nicola Corso (contrabbasso). Spazio ai più bei brani del repertorio bossa nova eccezionalmente interpretati anche con il mandolino. L’ultimo appuntamento della rassegna è quello di sabato 16 agosto, ancora alle 21.30: sarà una serata interamente dedicata alla canzone napoletana. Sul palco Milena Peccia (voce), Antonio Parascandolo (mandolino) e Nicola Cordisco (chitarra). Saranno eseguiti pezzi di Gaetano Doninzetti, Salvatore Di Giacomo, Ernesto Murulo, E. A. Mario e Libero Bovio. Un appuntamento speciale in cui la musica sarà accompagnata dal racconto di aneddoti napoletani dal ‘700 ai giorni nostri.

L’estate si arricchisce quindi di tre eventi musicali da non perdere, adatti ai gusti più vari. Il Porto Turistico Marina Sveva mira ad essere non solo la meta di diportisti e appassionati di barche ma anche un punto di riferimento per il litorale molisano e del basso Abruzzo. Per questo oltre ad offrire un’ampia gamma di servizi ha voluto proporre questo tris musicale di alto livello.