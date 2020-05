Ci sarà anche la vastese Rosanna Di Michele tra i protagonisti della lounge Experience al Giffoni film festival. Nella manifestazione cinematografica internazionale delizierà i palati dei presenti nell'area ospitalità con i prodotti abruzzesi.

"Fortemente attaccata alla sua terra - si legge nella presentazione dell'appuntamento-, l’Abruzzo, regione italiana ritenuta un “museo en plein air” soprattutto per i suoi tre parchi nazionali, Rosanna Di Michele promuove ricette e piatti tipici con singolare estro creativo, combinando insieme bontà, gusto, tradizioni e genuinità. La regione produce la pasta migliore al mondo ed è, infatti, il piatto preferito dalla chef Di Michele, che propone in ogni possibile versione e combinazione: con frutti di mare, carni, verdure, formaggi locali come il pecorino e il caciocavallo, e persino il cioccolato.

Una cucina molto varia, grazie anche all’utilizzo e alla scelta dei prodotti della Bocconotteria di Castel Frentano, l’olio de L’olivicola Casolana e di Esperidia – Il giardino degli Esperidi, del laboratorio di pasta artigianale La Fraiola, i vini dell’azienda Collefrisio e gli insaccati di Salumi Di Fiore. Inoltre, per le sue ricerche culinarie è fondamentale il sostegno della pizzeria Piccolo Borgo di Diana Di Petrantonio".

L'appuntamento con Rosanna al GFF è per venerdì 25 luglio, alle ore 12, per una piacevole pausa pranzo made in Abruzzo preparata dalle sapienti mani di Rosanna.