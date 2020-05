Sono 17 gli artisti selezionati per il premio di pittura itinerante, che dopo San Buono, in un ideale percorso che attraversa gli antichi tratturi della transumanza, sarà a Civitaluparella dal 2 agosto, per poi spostarsi a Vittorito (Aq) dal 5 al 7 agosto, a Pennadomo dal 9 al 14 agosto e successivamente a settembre sarà in Molise nei territori di Limosano e Sant’Angelo Limosano.

Oltre alla pittura e la fotografia con il premio a tema “Rifiuti spiaggiati”, nella tappa di San Buono, ci saranno spazio per il teatro con la performance di Nicola D’Adamo, reading di poesie accompagnati da improvvisazioni dei musicisti della transumanzartistica (Tiziano Ciccone, Samuele Celenza e Giovanni Ruggieri) e la musica popolare dei Lupi della Maiella. Sempre a San Buono, ci sarà anche la Festa del libro.

Presidente della giuria di qualità della manifestazione è il Prof. Vittore Verratti dell’Università di Chieti, che nei suoi interventi cercherà di divulgare il grande lavoro del CCM (il Comitato Collaborazione Medica), che ha la missione di garantire il diritto alla salute nei paesi a basso reddito. Il gemellaggio tra la Transumanza Artistica e il CCM è nato il 6 giugno 2014 quando siamo stati invitati a produrci in una performance artistica a scopo benefico nell’aula del rettorato dell’Università di Chieti.