Dopo l'ufficializzazione del girone che accoglierà la Vasto Basket nel prossimo campionato, il D, con le squadre del sud, inizia a muoversi anche il mercato della società biancorossa. Una pura coincidenza, o forse no, ha voluto che ieri arrivassero due notizie interessanti per la tifoseria vastese. La prima, annunciata dalla società nel primo pomeriggio, è l'ingaggio a titolo definitivo e per due stagioni di Filippo Antonini. Il giovane aquilano, classe 1995, dopo essere cresciuto nel vivaio del capolouogo abruzzese, ha vissuto l'importante esperienza nel settore giovanile della Mensa Sana Siena, con cui ha giocato, proprio sul parquet del PalaBCC, delle ottime finali under 17. Antonini nella passata stagione è stato fino a novembre in DNB a Piacenza, per poi fare ritorno a casa, giocando nel Nuovo Basket Aquilano. Ora ha raggiunto l'accordo con la Vasto Basket e sarà uno degli under a disposizione di coach Di Salvatore per l'annata 2014/2015. Tanto entusiasmo da parte del 19enne Antonini all'annuncio del suo passaggio a Vasto. "Ringrazio tutte le persone che sono state vicino a me e anche quelle che non lo hanno fatto. Senza di loro non sarei potuto arrivare qui!", ha scritto in serata sulla sua pagina facebook.

Nella stessa giornata è arrivata l'ufficialità della separazione delle strade tra la Vasto Basket e Matteo Marinelli, notizia che era già nell'aria da un po'. È la Dino Bigioni Shoes Poderosa Montegranaro, attraverso una nota riportata anche sul sito della Lega, ad ufficializzare l'accordo raggiunto. Marinelli, marchigiano di Senigallia, si riavvicina così a casa. "Sono contentissimo di tornare nella mia regione natia – ha dichiarato all'ufficio stampa della sua nuova società – perché avrò più tempo di stare vicino alla mia famiglia e alla tanto amata nipotina Maria Giulia. Arrivo in una società di cui tutti mi hanno parlato bene, seria ed affidabile e potrò lavorare anche con un coach come Furio Steffè molto stimato nell’ambito nazionale. Non vedo l’ora di iniziare a tornare ad allenarmi e spero che si possa creare un bel gruppo per arrivare davvero lontano". Il saluto vastese a Marinelli è arrivato attraverso la pagina facebook ufficiale :"La società tutta ringrazia Matteo per l'impegno mostrato in questi 17 mesi di avventura in maglia biancorossa. Forza Matteo".