Una giornata per raccogliere fondi attraverso il suo sport. Con questo spirito sabato 2 agosto, presso il centro sportivo Promo Tennis di Vasto, si scenderà in campo per il Mundialito Lorenzo Facci in goal. Un torneo di calcio a 5 con squadre miste, ragazzi e ragazze, che partirà alle 15 del pomeriggio per andare avanti fino a sera.

Sono sei i posti a disposizione per le squadre, che avranno l'obbligo di avere almeno una ragazza in campo. Bisognerà scegliere con cura le presenze femminili, visto che le reti delle bomber in rosa valgono doppio. Si giocherà una sfida dopo l'altra, con due tempi da 15 minuti, per decretare il vincitore finale.

Trofei per le prime 3 classificate e premio ricordo per tutte le squadre iscritte.

Per informazioni: Marika Tiberio 346.1025801 - Domenico Giacomucci 334.1714991