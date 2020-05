Con un occhio al cielo, confidando nella clemenza del meteo, si avvicina l'appuntamento del Siren Festival, 4 giorni di appuntamenti musicali e culturali con artisti di calibro internazionale. Per un corretto svolgimento della manifestazione, che prevede diversi palchi localizzati nel centro storico, l'amministrazione ha predisposto un piano di chisura delle strade che entrerà in vigore domani 23 luglio alle ore 7 fino a lunedì 28 luglio alle 14.

Molte le strade interessate dal divieto di transito e sosta con rimozione forzata:

Piazza del Popolo, Via San Pietro (tratto compreso da Via Barbarotta a Piazza del Popolo), Via Barbarotta, Via Buonconsiglio, Corso Dante (tratto compreso da Corso Palizzi a Via Adriatica), Piazza Spaventa, Via S. Antonio, Piazza Caprioli, Via Adriatica (tratto compreso dall'intersezione con Corso Dante all'intersezione con Via Magnacervo), Via Rapisardi. Sono esclusi dai divieti i veicoli adibiti al trasporto di persone invalide, mezzi di soccorso e forze dell'ordine.

Il programma completo del Siren Festival (clicca qui)

"I possessori degli abbonamenti della manifestazione - spiega l'amministrazione comunale- hanno la possibilità di ritirare alla segreteria di Palazzo Mattioli una tessera gratuita per usufruire del servizio di trasporto urbano. Con la Sangritana, infine è stato predisposto un servizio navetta da Vasto Marina a Vasto alta e viceversa fino a tarda ora".