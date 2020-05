Operazione contro gli abusivi questa mattina a San Salvo Marina. L'attenzione della polizia municipale, impegnata nel fronteggiare il gran numero di ambulanti senza permesso che vendono la loro merce sulla spiaggia, si è concetrata nell'area del biotopo costiero, erano presenti anche i carabinieri della stagione di San Salvo. Qui, tra la vegetazione delle dune, era depositata una gran quantità di merce pronta per essere venduta.

Nella stessa area i venditori trovavano riparo durante la notte. Una problematica già evidenziata in passato e che questa mattina, secondo quanto riferito da chi ha assistito alla scena, ha generato anche qualche momento di tensione tra gli agenti e le persone che si sono viste portar via il materiale da vendere in spiaggia. La gran quantità di merce, ben 10 carretti rudimentali con gonfiabili e costumi da bagno, è stata quindi caricata su un camion e portata via per le formalità burocratiche del sequestro.

"Stiamo dando piena applicazione alla delibera di giunta Mare Legale – spiega il sindaco Tiziana Magnacca – per impedire che la spiaggia di San Salvo diventi un grande bazar dove regna la illegalità. Applichiamo solo le leggi. Lo ribadisco questo nostro impegno è una garanzia soprattutto per chi compra, che a questo punto può farlo nei tanti negozi specializzati a San Salvo e San Salvo Marina, e nel contempo si evita l’evasione fiscale".