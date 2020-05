La Vastese è stata consegnata al sindaco di Vasto, Luciano Lapenna, la vecchia dirigenza, quella che due anni fa fece rinascere il calcio a Vasto grazie al titolo sportivo della San Paolo, esce di scena. Una decisione, come si evince dal comunicato ufficiale dei biancorossi, conseguenza di due anni di critiche, difficoltà e impedimenti. L'ultima, la questione campo sportivo, il Comune infatti non ha ancora firmato l'autorizzazione perchè vuole vederci chiaro e sapere chi sono tutte le persone che figureranno all'interno della nuova società.

Lo Sporting Vasto è ancora interessato e proverà ad incontrare nella giornata di oggi il primo cittadino per acquisire la Vastese. "Ci dispiace se qualche tifoso ha insultato e offeso i dirigenti - spiega Massimo Fabrizio, presidente dello Sporting - ma non è colpa nostra, ci dissociamo. Abbiamo fatto tutto ciò che ci hanno chiesto i vecchi soci, avevamo ormai trovato l'accordo, mancava solo l'ultimo tassello del campo. Non capiamo perchè invece di consegnare la squadra a noi l'hanno data al sindaco, abbiamo un organigramma pronto da tempo e degli sponsor che ci appoggiano, come Climaterm, Digital Group ed Elettrica Edison. Inoltre abbiamo già coperto delle spese per circa 6mila euro, siamo anche andati a chiedere dei contributi ad altri sponsor, adesso chi ci restituirà questi soldi? E' un tira e molla che va avanti da marzo, se la conclusione doveva essere questa ci si poteva arrivare prima, senza perdere tempo".

Oltre al presidente Massimo Fabrizio e a Carlo Gaeta, nell'organigramma figurano Nicola Di Bussolo, Mauro Ferrara, Michele Mignogna, Mario De Grandis e Vincenzo Stabile. "Alcuni giocatori sono già stati contattati - prosegue Fabrizio - e hanno dato la disponibilità. Grazie alle nostre conoscenze vengono a prezzi inferiori, per amicizia e per giocare in una piazza importante. Con un budget di 9.200 euro al mese e 100mila euro fino al termine della stagione abbiamo pronta una squadra che non dico vincerà di sicuro il campionato, ma è competitiva. Alcuni come Lepre in questi giorni stanno rifiutando altre offerte in attesa della Vastese".

I nomi? "Abbiamo preso Lepre, De Rosa, Torinelli, Barbella, Maruggi. Gaeta invece ha invece chiuso con Vallefuoco, Del Giudice, Baiano, Pellino, Giuliano, Cipollaro, Vitiello. Siamo in trattativa con Mame, Monaco Di Monaco, Coquin, Giacobbe e Scardola, grazie alla collaborazione degli agenti Fifa Cicchetti e Lione. Oltre ad aver riconfermato Balzano, Triglione, Benedetti, D'Antonio, Torres, vorremmo fare un tentativo anche per Soria. Inoltre abbiamo già messo a disposizione tutto il nostro settore giovanile. Cos'altro dobbiamo fare per avere la Vastese? Chiederemo al sindaco di incontrarci per capirlo e fare tutto il necessario. Altrimenti non è escluso che possano riprendere le trattative con il Vasto Marina".