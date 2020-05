Si è svolto lunedì mattina a Vasto il seminario formativo sulle carte deontologiche dei giornalisti organizzato dell'Ordine dei giornalisti. Questo è solo uno di una serie di corsi di aggiornamento professionale obbligatori che, in tutta Italia, iscritti all'albo da almeno tre anni dovranno frequentare per legge. All’incontro erano presenti circa 100 tra professionisti e pubblicisti, provenienti da tutta la regione e anche dal vicino Molise.

In base alle recenti decisioni dell’Ordine, chi vuole proseguire ad esercitare la professione, deve necessariamente seguire i corsi di formazione e conseguire un totale di 60 crediti formativi obbligatori in tre anni.

Nel corso del seminario di Vasto, che si è svolto presso l’Agenzia di Promozione Culturale, il presidente dell’Odg Abruzzo, Stefano Pallotta, ha ribadito con la massima chiarezza quelli che sono i doveri dei giornalisti, ma anche i loro diritti, affrontando poi le tematiche relative a contratti, condizionamenti e conflitti di interesse nella professione, riservatezza delle fonti, Carta di Treviso, tutela dei minori, legge sulla privacy, nel particolare in quali casi è lecito omettere i nomi e in quali pubblicarli.

Un incontro utile a migliorare le competenze e la professionalità, a confrontarsi sulle condizioni di lavoro, sulle ingerenze, ma che ha anche confermato alcuni dei limiti e delle problematiche che quotidianamente deve affrontare la categoria.

Di seguito i prossimi appuntamenti già programmati.

30 luglio: Pescara, Casa Circondariale, Convegno sul tema "Carceri e Informazione", (6 crediti formativi), gratuito.

31 luglio: Chieti, presentazione ricerca su siti e portali on line, in collaborazione con Corecom Abruzzo, sede da decidere, accreditamento in corso, (4 crediti formativi) gratuito.

4 agosto: Lanciano, seminario su carte deontologiche, (4 crediti formativi), gratuito.

5 settembre: Teramo, Università, Corso di Storia del Giornalismo, (4 crediti formativi), gratuito.

16 settembre: L'Aquila, Università (Scienze Umane), seminario "Diritto di cronaca e privacy", (6 crediti formativi), gratuito.

27 settembre: Teramo, sala Convegni Palazzo di Giustizia, Convegno su "Giornalisti e segreto professionale", (3 crediti formativi), gratuito.