Piazza Umberto I a Casalbordino diventa un campo da calcetto e accoglie accese sfide 3 contro 3. Ha preso il via ieri pomeriggio il torneo "Lorenzo facci un goal", dedicato alla raccolta fondi per sostenere la causa di Lorenzo Costantini, giovane calciatore lancianese colpito da una particolare forma di leucemia e e che dovrà volare negli Stati Uniti per sottoporsi ad una costosta cura sperimentale. La mobilitazione per la raccolta fondi è partita da Lanciano per diffondersi a tutto l'Abruzzo e tutta l'Italia. Un giovane di Casalbordino, Giuseppe Mascioli, ha organizzato un torneo di calcio nella piazza principale del paese, coinvolgendo giocatori di tutte le età, anche dai paesi vicini, così da contribuire alla raccolta fondi, anche attraverso un banchetto, curato dall'Avis di Casalbordino, presente in piazza.

Nel video le immagini della prima giornata del torneo e l'intervista a Giuseppe Mascioli.