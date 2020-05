Il 26 luglio a Palmoli è in programma la presentazione del romanzo "Nate con la coda" di Anna Valeria Cipolla D'Abruzzo, alle 17.30 presso il cortile del Castello Marchesale.



La scrittrice è nata e cresciuta nel 1980 a Bologna, ma ha origini abruzzesi, vastesi e palmolesi, in particolare, che ha voluto raccontare in questo libro. Palmoli celebra il 26 luglio le festività in onore di Sant'Anna e San Gioacchino e accoglie l'autrice nella splendida cornice del Castello Marchesale per scoprire, attraverso le pagine del suo romanzo, curiosità, tradizioni culinarie, ritualità femminili, valori e contraddizioni di un Abruzzo antico, custoditi e preservati, molto spesso, soltanto dai racconti degli anziani.

E' proprio il patrimonio di racconti e memorie di famiglia che suggerisce all'autrice di ambientare la storia delle protagoniste, Ludovica e Alice, nel piccolo borgo palmolese, in cui, la loro "inusuale" storia di amicizia "al di là del tempo", si intreccerà con la vicenda della nobile e triste Corallo.

"Nate con la coda" è una storia di amore e di amicizia, di legami di sangue e di legami spitrituali indissolubili , di donne la cui "coda" è simbolo della ricerca della propria identità, distinta eppure immersa fortemente nella genetica e nel patrimonio culturale di un popolo.

L'evento è organizzato da Ars Memorandi, Assocuazione culturale di Palmoli.

