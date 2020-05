Un premio per chi ha vinto sul campo ed un altro per chi ha dato il bacio più appassionato. È la formula di Moglie e buoi, torneo di beach volley in una originale variante del classico 2x2 misto. Infatti, regola fondamentale per potersi scrivere al torneo ideato da Andrea Clissa e Stefano Bevilacqua è quella di essere una coppia "reale". Quindi, tra mogli e mariti, fidanzati e fidanzate, sono state 16 le coppie che hanno aderito alla seconda edizione del torneo che si è svolto sui campi del Lido Fernando di Vasto Marina.

Al termine di accese sfide, sempre precedute dal "bacio di rito", Mauro e Katia hanno battuto nella finalissima Pascal ed Elvira. Terzo posto per Davide ed Virginia, seguiti da Andrea e Claudia. Quest'anno premiato anche il bacio più bello, con un parimerito delle coppie Nicola-Sara e Michele-Silvia. Riconoscimento anche alla coppia più "esperta", formata da Leo e Daniela.

"È andata ancora meglio della prima edizione - commentano gli organizzatori -. Il divertimento non è di certo mancato, vista la formula del torneo. Vogliamo ringraziare il Lido Fernando e gli sponsor per la loro disponibilità".