Sulla pista ciclabile ci arriva una segnalazione da una lettrice.

"Ho notato con piacere notato che ci sono dei lettori e cittadini che già ad aprile avevano segnalato la non curanza della nostra amministrazione comunale riguardo la manutenzione della pista ciclabile.

Ai primi di giugno sono state sostituite 35 assi sul tratto iniziale della pista ciclabile. Questo intervento non ha purtroppo sanato il problema dato che, altre assi che erano in fase di deterioramento con tutto il transito che la pista subisce, nel frattempo si sono disfatte.

La pista ciclabile rappresenta una inedita opportunità per i residenti ed i turisti che in questo periodo affollano la cittadina, di potersi godere una lunga passeggiata immersi nella natura. Bisognerebbe, quindi, cercare di preservarla al meglio e con attività di manutenzioni mirate e durature.

Basti vedere il traffico che si crea su questo tragitto la mattina presto o il pomeriggio inoltrato, per comprendere come, con la creazione della pista ciclabile sia stato appagato una necessità per molti cittadini.

Transitare sul tratto incriminato, con chiodi che fuoriescono dalle assi, assi sconnesse o mancanti, può essere un serio pericolo per adulti e soprattutto bambini che cadendo possono richiedere i risarcimenti al Comune. A questo punto non sarebbe meglio utilizzare le risorse in maniera più efficace ed efficiente?

Vasto si è anche lanciata in associazioni come il Fiab ma con percorsi così scarsamente mantenuti, come si fa ad essere motivati?"





