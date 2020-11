Il forte vento ne aveva impedito il lancio in occasione della festa di Ferroluglio promossa dal consorzio Vivere Vasto Marina . Ma, ieri sera, è potuto andare in scena il volo delle lanterne dei desideri. Centinaia di persone si sono radunate nell'area del pontile e hanno fatto volare le lanterne cinesi che hanno punteggiato di luci il cielo su Vasto Marina. Per quasi due ore le lanterne sono salite in cielo con tante persone ad ammirarle col naso all'insù.