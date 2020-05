Serata inaugurale ieri per la 5ª edizione di Art in the dunes, la manifestazione ideata da Michele Montanaro che porta originali installazioni artistiche nel suggestivo scenario delle dune della Riserva di Punta Aderci. Sono stati Montanaro, a nome dell'associazione Eikòn, che organizza l'evento, e l'assessore comunale Marco Marra, ad inaugurare lo spazio espositivo all'aria aperta, con tante persone che già da ieri hanno percorso la passerella che attraversa le dune e permette di ammirare le opere realizzate dagli artisti provenienti da tutta Italia.

Il programma completo (clicca qui)

Nel video le immagini di Art in the dunes 2014 e l'intervista a Michele Montanaro.