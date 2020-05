Due risse stroncate sul nascere e un ladro acciuffato dentro la casa in cui era entrato per rubare. Forze dell'ordine al lavoro durante la Notte bianca, in cui migliaia di persone, tra il tardo pomeriggio di sabato e l'alba di domenica, si sono riversate nel centro storico di Vasto.

"Oltre al personale in divisa - spiega il vice questore Cesare Ciammaichella, dirigente del Commissariato di via Bachelet - abbiamo dislocato nell'area interessata dalla manifestazione anche alcuni agenti in borghese che, nel corso della notte, sono intervenuti in due circostanze per sedare gli animi, impedendo ad alcune persone di venire alle mani. La polizia ha anche arrestato un ladro che si era introdotto all'interno dell'abitazione di un privato cittadino. Il malvivente ha opposto resistenza, usando violenza sia nei confronti del proprietario di casa, sia contro gli agenti. E' stato posto agli arresti con l'accusa di rapina".

Secondo la stima effettuata dal Commissariato, "le presenze alla Notte bianca 2014 sono state circa 10mila. Rispetto al 2013 - racconta Ciammaichella - sono diminuiti gli interventi sanitari dovuti a malori causati dall'abuso di alcolici".