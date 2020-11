Sono Francesco Montinaro e Giacinto Di Giacomo per il tabellone maschile e Gaia Genovezi e Alessandra Di Tizio per il femminile, i vincitori della Decima Decima Libertas Cup di Beach Volley 2x2 che ieri sera ha visto disputarsi le finali sulla spiaggia vastese.

La Dècima (un richiamo ai trionfi calcistici del Real Madrid) edizione organizzata dal Centro Nazionale Sportivo Libertas in collaborazione con il Centro Regionale Sportivo Libertas del Molise (presidente Maria Di Vincenzo), con il Centro Provinciale Sportivo Libertas di Chieti (presidente Massimiliano Milozzi), nonché dell’Asd Amorosi Volley (Scuola di beach volley Libertas) e dell’Asd Libertas BVC Termoli (promoter degli ultimi 9 anni), si è svolta presso i lidi balneari Sabbia d’Oro e Zio Fiore, Centri Sportivi Libertas per il Beach Volley in Abruzzo.

Dopo un serie di gare emozionanti con numerosi partecipanti provenienti da buona parte dell’Italia ed il pubblico delle grandi occasioni di Vasto, per il maschile la coppia Amorosi/Di Risio viene fuori alla grande dal difficile tabellone perdenti superando la coppia Giorgio Russo (di Cariati)/Giuseppe Sette (di Altamura). Sempre dal tabellone perdenti, con una risalita spettacolare, la coppia Sasso/Giuseppetti supera la coppia Bozzella/Vecchiotti. Dal lato vincenti dello stesso tabellone Montinaro/Di Giacomo e Vitelli/Cavuto non senza difficoltà approdano alla semifinale. Così Vitelli/Cavuto hanno la meglio sulla coppia Sasso/Giuseppetti e Montinaro/Di Giacomo passano sulla coppia Amorosi/Di Risio. Delineato il quadro conclusivo, si assiste ad una finale per il terzo posto con la coppia Giorgio Amorosi/Massimo Di Risio che superano per due a zero la coppia degli implacabili, alla decima edizione su dieci della Libertas Cup, Sandro Giuseppetti/ Antonio Sasso. Quest’ultima coppia ha ricevuto il premio “fedeltà” dal Dipartimento Nazionale di beach volley della Libertas.

La finalissima maschile sul campo centrale del Sabbia d’Oro, illuminato a giorno, anche dalla classe della coppia formata da Francesco Montinaro (di Lecce, classe 1990) e Giacinto Di Giacomo (di Pescara, classe 1971) non ha storia fin dalle prime battute. La coppia dei giovanissimi Marco Vitelli (di Atessa, classe 1996, vincente dell’edizione 2013 che si è svolta a Termoli) e Oreste Cavuto (di Lanciano, classe 1996), nonostante la forza fisica non riesce a contenere la coppia Di Giacomo/Montinaro, e cede con un netto due a zero. La commissione Libertas nazionale ha premiato come MVP l’atleta Francesco Montinaro, che ha espresso oltre al miglior gioco un ottimo fair play per tutta la competizione, anche nei momenti più difficili.

La kermesse femminile, con gare anche sull’area di Zio Fiore, ha visto emergere dal pantano del tabellone perdenti la coppia Giada Innocenti/Chiara Santoro che ha superato non senza difficoltà la coppia Paola Frangione/Anna Tosone e la coppia Roberta Mileno/Claudia Smerilli che ha superato Daniela Maffulli/Rossella Cuccaro. Dal tabellone vincenti le quotatissime coppie Campofredano/Mascitelli e Genovesi/Di Tizio approdano in semifinale con un buon gioco. Le semifinali vedono la coppia Genovesi/Di Tizio superare la coppia Mileno/Smerilli e la coppia Campofredano/Mascitelli passare sulla coppia Innoncenti/Santoro. Ottimo il rientro della Innocenti (ferma per infortunio) che, insieme alla Santoro, sale sul gradino più basso del podio alla sua prima edizione della Libertas Cup, superando la coppia Mileno (lieve problema muscolare) e Smerilli.

La scena finale è riservata alle coppie che hanno dato spettacolo per tutto il torneo, con colpi ad effetto e grandi difese: Silvia Campofredano (classe 1994) e Alessandra Mascitelli (classe 1994), dopo un inizio dominante, vengono prima recuperate e poi superate dalle quasi perfette in ogni zona del campo, Gaia Genovesi (classe 1997) e Alessandra Di Tizio (classe 1997). Il successo è netto due a zero, ed il premio MVP (con lode di tutta la Libertas Nazionale) non può che andare alla migliore del torneo: Gaia Genovesi.

L’organizzazione impeccabile, la disponibilità del club Libertas Amorosi Volley (con uno staff perfetto in ogni dettaglio), la presenza del settore nazionale Libertas di beach volley e la cordialità dei complessi balneari Sabbia d’Oro e Zio Fiore, hanno reso indimenticabile “La Decima” Libertas CUP 2014. Il tutto consente di programmare una nuova edizione, ma anche eventi “indoor” by Libertas, per uno sviluppo armonico del settore del beach volley Libertas, non solo agonistico ma anche e soprattutto amatoriale e promozionale.

Ufficio stampa Libertas