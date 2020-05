Le sorti delle Vastese calcio sono nelle mani del sindaco della città. Il presidente Di Domenico e gli altri dirigenti hanno deciso in queste ore di chiudere l'esperienza alla guida della società biancorossa e, dopo aver regolarmente pagato l'iscrizione al campionato di Eccellenza, hanno rimesso tutto nelle mani di Luciano Lapenna che potrà dare la guida a chi si farà avanti per mantenere viva la squadra della città.

Il comunicato della società. L’A.S.D. Vastese Calcio 1902 rende noto che dopo aver provveduto ad effettuare l’iscrizione della squadra al Campionato Regionale di Eccellenza per l’anno 2014 – 2015, con comunicazione datata e protocollata 18 corrente mese indirizzata al sindaco della città di Vasto, ha rimesso il titolo sportivo della società nelle sue mani. L’iniziativa è stata presa all’unanimità da tutta l’attuale dirigenza biancorossa che non intravvede più concrete possibilità di continuare, serenamente e con soddisfazione, a fare calcio in questa città. Pertanto chiunque fosse interessato a proseguire l’iniziativa sportiva è invitato a prendere contatto già da ora con l'amministrazione comunale.