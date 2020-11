Sabato 19 luglio nella chiesa parrocchiale di San Marco Evangelista di Vasto Mons. Luigi Smargiassi ha celebrato una Santa Messa per ricordare la figura di Don Felice Piccirilli, parroco indimenticabile della Cattedrale di San Giuseppe. Nell'Omelia Don Gino ha voluto ricordare la figura di questo uomo che ha fatto tanto per la sua Vasto. "Il Vangelo di oggi ci presenta Gesù Maestro che parla ai suoi discepoli e al popolo in parabole, parla semplicemente con esempi presi dalla vita quotidiana. Il Suo regno è come quell’uomo che semina del buon grano, ma il suo nemico semina nello stesso campo anche la zizzania. Alla fine si raccoglierà solo il grano mentre quest’ultima sarà bruciata; il Suo regno è come il granello di senapa così piccolo ma che, piantato, diventa un albero grande; il Suo regno è come il lievito che, nascosto, lievita tutta la farina.

Noi siamo il terreno buono, come ci veniva ricordato domenica scorsa, dove il regno di Dio viene seminato attraverso la Parola di Dio. Ciò che ha fatto per tanti anni don Felice. Lui è il lievito noi siamo la farina". C'e anche da ricordare che con la bolla del due settembre 2013, Mons. Bruno Forte, arcivescovo di Chieti-Vasto, dopo aver consultato il Direttore diocesano per le Cause dei Santi, Mons. Claudio Di Liberato, ha nominato don Antonio Bevilacqua postulatore per la causa di beatificazione dei sacerdoti vastesi Giuseppe Cinquina e Felice Piccirilli. Per molti Vastesi Don Felice e' gia Santo.

F.D.A.