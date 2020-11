Sarà il girone D, quello con le squadre del sud Italia, ad accogliere la BCC Vasto Basket nel campionato di serie B (nuova denominazione della FIP) 2014/2015. Era una notizia che già circolava tra gli addetti ai lavori e che ora trova ufficialità dalla nota del consiglio federale della scorsa settimana. Se l'anno scorso i biancorossi l'avevano scampata, con il Lanciano finito nel girone D, quest'anno la posizione geografica non ha lasciato dubbi, con Vasto e Pescara che andranno a completare un raggruppamento che vede formazioni di Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria e Sicilia. Tante squadre dalla grande tradizione cestistica, ambienti caldi e, soprattutto tanti chilometri da percorrere. Spiccano su tutte le trasferte di Catanzaro e Palermo, con i vastesi che saranno costretti a salire su un aereo per raggiungere il capoluogo siciliano. Sarà quindi importante conoscere al più presto il calendario per poter iniziare ad organizzare la logistica della seconda stagione consecutiva in B che partirà nel weekend del 5-6 ottobre.

Girone D: BCC Vasto Basket, Pescara, Catanzaro, Agropoli, Maddaloni, Globo Isernia, Venafro, Francavilla, CUS Jonico Taranto, Monteroni, Martina Franca, Bisceglie, Mola di Bari, Nuova Aquila Basket Palermo

Intanto la società biancorossa è alle prese con l'allestimento del roster che sarà molto diverso da quello dello scorso anno. Si punterà decisamente al contenimento dei costi in linea con il momento economico attraversato dal Paese e che si ripercuote pesantemente anche sul mondo dello sport. Basti pensare a tante società che non hanno riconfermato l'iscrizione ai campionati o quelle che, durante la stagione passata, sono fallite lasciando a piedi i giocatori. Coach Di Salvatore non avrà più tra i suoi uomini Gianluca Di Carmine, ultimo arrivato nella passata stagione e pedina che ha fatto compiere un ulteriore salto di qualità alla BCC Vasto Basket, accasatosi ad Ortona, in serie C, società ambiziosa che punta a vincere il campionato. Non ha ancora firmato con un'altra squadra ma saluta Vasto anche Antonio Serroni, tra i migliori cecchini dell'intera DNB 2103/2014, altro componente del quintetto della passata stagione. Stesso discorso per Matteo Marinelli, un campionato e mezzo con i biancorossi in cui ha conquistato l'affetto e la stima dei tifosi.

Resterà invece alla corte del presidente Spadaccini il playmaker lucano Vincenzo Dipierro, ormai un veterano della squadra. Così come resteranno Luca Di Tizio e Federico Durini, che potrebbero trovare sempre più minuti in campo durante la stagione. In corso le trattative con Biagio Sergio, corteggiato (così come accaduto durante la scorsa estate) da diverse formazioni. Nei prossimi giorni si capirà se il cestista campano resterà a Vasto per affrontare da avversario la sua Maddaloni.

I dirigenti si guardano attorno, alla ricerca di qualche elemento importante e di giovani da poter inserire nel roster a disposizione del tecnico per poter affrontare una stagione 2014/2015 che si presenta molto difficile. L'obiettivo è quello della salvezza, evitando quindi gli ultimi due posti che sanciscono la retrocessione diretta. Poi, come accaduto lo scorso anno, si guarderà quello che succede strada facendo.