È stato pubblicato su Youtube un nuovo video che racconta il lato "giocoso" di Vasto. La musica è quella del brano Happy, di Pharrell Williams, divenuto un vero e proprio tormentone grazie ai video pubblicati in rete in cui i protagonisti danzano felici. A giugno e luglio sono state effettuate le riprese in tanti angoli della città grazie alla telecamera di Alessandra Sciamanna e la regia di Stefano Comparelli del Pims. L'idea era nata tra i post della pagina facebook "Sei di Vasto se...", con la sua creatrice Patrizia Ciccotosto che ha collaborato alla fase creativa del video. Tante le persone che si sono cimentate nella danza e che sono quindi i protagonisti di questo "We are happy from Vasto". Buona visione.