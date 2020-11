Questa sera alle ore 21:30 torna, dopo il successo invernale al Teatro Politeama Ruzzi di Vasto, lo spettacolo di Bolle di Sapone - Bubble Show - spettacolo emozionante divertente per grandi e piccini dove verranno presentate varie performance eseguite con la magia delle bolle di sapone. Lo spettacolo, tutto musicale, sarà a cura degli artisti Aurora Ilari, Vincenzo Totaro e Stefano Tocchio, che per la seconda volta hanno voluto presentare lo show in questo meraviglioso teatro, mettendo a disposizione del pubblico tutta la loro esperienza artistica nell'ambito della creazione e di giochi con bolle di sapone nelle più svariate ed impensabili forme. Bolle fatte con le mani, bolle giganti, bolle con il fumo, bolle quadrate e bolle di tutte le dimensioni, capaci di meravigliare i bambini ed anche i loro genitori.

Non mancherà il coinvolgimento del pubblico dove i più fortunati verranno messi addirittura all'interno di una gigantesca bolla di sapone. Ricordiamo che gli artisti del Bubble Show vantano un curriculum alquanto onorabile per aver partecipato a varie trasmissioni televisive come "La Corrida", su Canale 5, e su altre reti televisive come Rai 1 e Retequattro. Lo spettacolo è a cura dell'Associazione Happy Day, associazione ludico ricreativa che negli anni attraverso i suoi soci ha contribuito ad alleviare, regalando sorrisi e contributi, le sofferenze, di terremotati, di anziani, di bambini in case famiglia e negli ospedali.

Info prenotazioni e prevendita al numero 3279084399 - 3391850583