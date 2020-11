Un match ad altissimo ritmo per tre punti importanti: se li è presi la Vastese che ha battuto 4-3 l'Udinese nell'ultima giornata di gare della terza tappa del Super Eight Beach soccer Tournament- campionato di calcio su sabbia targato Stanleybet organizzato da Officina Italiana - con la terza tappa in corso sulla spiaggia di Santa Maria di Castellabate.

Abruzzesi che rialzano, così, la testa, dopo le sconfitte contro Roma e Lazio, e che si portano a 8 punti in classifica proprio a ridosso dei bianconeri. Ritmo subito alto con occasioni da entrambe le parti. L'Udinese ha impegnato più volte un ottimo Mainardi, ma la prima rete è arrivata dalla Vastese con Di Foglio. Poi Ciappa per il raddoppio dei biancorossi.

Nel secondo tempo reazione Udinese con Longo, ma è nel terzo che il match si è acceso con un botta e risposta nelle battute finali, fino al 4-3 definitivo centrato da Madonna. Ha vinto la squadra più tenace, trascinata dal capitano Luongo, Man of the match Stanleybet.

Un risultato che permette alla squadra biancorossa di qualificarsi per la finale che si disputerà nel prossimo fine settimana a Scoglitti, in provincia di Ragusa.

"Man of the match Stanleybet" è Mario Luongo.

Primo tempo

Di Foglio 10' (V)

Ciappa 11' (V)

Secondo tempo

Longo 11' (U)

Terzo tempo

Napolitano 1' (V)

Cecconi 4' rigore (U)

Russo 7' (U)

Madonna 10' (U)

Tutte le partite sono anche diretta streaming, sul sito www.super8beachsoccer.tv