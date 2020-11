"Abbiamo un accordo con la Vastese, ci era stato assicurato in una precedente riunione, davanti ad altre persone, quindi non ce lo stiamo inventando, che venerdì scorso la vecchia società avrebbe comunicato ufficialmente il nostro ingresso, era stato definito anche il nuovo organigramma, invece da giorni proviamo a chiamare gli attuali dirigenti, ma non rispondono". Lo dichiara Massimo Fabrizio, presidente dello Sporting Vasto, che lancia un appello affinchè si giunga ad una conclusione in tempi brevi.

"Lunedì arriveranno a Vasto dei giocatori pronti a firmare, abbiamo preso degli impegni con loro, avranno tutte le garanzie necessarie, li vogliamo tesserare. Il tempo stringe, venerdì sera ci ha chiamato Giorgio Di Vicino, non potendo più aspettare ha accettato una squadra di Lega Pro. Potrebbe accadere anche con altri giocatori, se non ci muoviamo li perdiamo, la stagione è alle porte, bisogna fare in fretta".

Il presidente ribadisce l'intenzione del gruppo Sporting Vasto di voler acquisire la Vastese: "Siamo pronti e a dimostrazione di ciò abbiamo anche contribuito al saldo di alcune spese della società con dei fornitori. Noi ci siamo, ora ci facciano sapere una volta per tutte che intenzioni hanno. Non si può programmare la stagione ad agosto, va fatto adesso".