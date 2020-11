"Piccolo angelo veglia su di noi". È don Mario Pagan, parroco della Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo a pronunciare l'ultimo saluto al piccolo Tomas, il bimbo di 3 anni scomparso venerdì scorso a San Salvo Marina. Tante le persone presenti alla celebrazione, all'ingresso della piccola bara bianca vengono lanciati petali colorati e confetti, per ricordare la gioia di questo bimbo troppo presto strappato alla vita. Ci sono i suoi familiari, la mamma, i fratelli, tanti amici. E ci sono i bambini, le insegnanti e la dirigente in rappresentanza della scuola Le Marinelle dell'Istituto comprensivo 2 da lui frequentato. Hanno portato dei semplici fiori bianchi per ricordare il loro amichetto che non c'è più. Presente anche il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, ad esprimere il grande dolore di tutta la comunità.

"Abbiamo tante domande nel nostro cuore - ha detto don Pagan - a cui è difficile e dare risposta, facciamo fatica ad accettare quanto accaduto. Ma sappiamo che Dio lo ha tanto amato e ha voluto un nuovo angelo accanto a sè, ha voluto un nuovo messaggero d'amore. Tomas sia l'inizio di un nuovo modo di vivere, come il lievito nella parola di Dio sia il fermento che porta il moltiplicarsi di gesti d'amore".

All'uscita dalla chiesa il dolore composto dei presenti si è sciolto in un lungo applauso che ha accompagnato la benedizione del sacerdote. Poi l'ultimo viaggio terreno del piccolo Tomas verso il cimitero di San Salvo dove la bara sarà tumulata.