Seconda sconfitta consecutiva per la Vastese, che perde anche contro la Lazio, 8-1, nella terza tappa del Super Eight Beach soccer Tournament- campionato di calcio su sabbia targato Stanleybet organizzato da Officina Italiana - in corso sulla spiaggia di Santa Maria di Castellabate. Si complica il cammino degli abruzzesi, bloccati a cinque punti in classifica.

Subito avanti la Lazio, prima con Rui Mota, poi con Bryan ma la difesa di Vasto non si è fatta trovare impreparata. Poi occasioni da entrambe le parti fino alla prima rete biancoceleste arrivata solo nel finale del primo tempo, con una botta del solito Rui Mota.

Nel secondo tempo Vastese subito pericolosa, vicina al pareggio con Marinelli. Ma a centrare la rete è ancora la Lazio, questa volta con il suo numero 1, D'Angelo, che non ha fallito da porta a porta. Ci pensa un'azione da manuale dell'infallibile Bryan, BR7, a far dilagare i ragazzi di mister Della Negra.

Poi Mazzei, all'inizio del terzo tempo, ha centrato la rete del poker e ha aperto il definitivo monologo biancoceleste: a segno Marcello Fumagalli che per l'occasione ha festeggiato infilandosi il pallone sotto la maglia, per ricordare a tutti che sta per diventare papà per la seconda volta, a seguire le reti di Mazzei e Caretto e del capitano Alessandro Ietri, che sale a 11 centri nella classifica dei bomber del torneo.

"Man of the match Stanleybet” è Marcello Fumagalli



Primo tempo

Rui Mota 10' (L)

Secondo tempo

D'Angelo 3' (L)

Bryan 6' (L)

Terzo tempo

Mazzei 1' (L)

Di Foglio 2'(V)

Fumagalli 6' (L)

Mazzei 5' (L)

Caretto 5' (L)

Ietri 9' (L)



