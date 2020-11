Conto alla rovescia per il Vasto Siren Festival, rassegna musicale che per quattro giorni porterà in città tanti artisti di calibro internazionale. Domani mattina, presso la sede della Regione a Pescara, ci sarà la conferenza stampa di presentazione. Intanto è stato pubblicato il calendario completo e aggiornato con tutti gli appuntamenti in calendario. Tante le location scelte. Da piazza del Popolo, dove si esibiranno le band più importanti, all'Arena alle Grazie, passando per Palazzo d'Avalos, cortile e giardini, e via Adriatica. Il festival coinvolgerà anche Vasto Marina, con gli appuntamenti del post-serata. Tra tanti artisti spiccano anche due nomi "di casa", con i Might at Night che apriranno la serata del 26 luglio all'Arena e il dj set di Umberto Palazzo, sempre il 26, a Vasto Marina. Il Siren Festival, organizzato da Stardust Productions e Dna Concerti, con la collaborazione del Comune di Vasto, sta già facendo parlare di sè da settimane come il festival più atteso dell'estate in Italia.

Per informazioni su concerti e biglietti consultare il sito ufficiale (clicca qui) o la pagine facebook (clicca qui).

In corso De Parma, presso la biblioteca Mattioli, sarà aperta la biglietteria, giovedì dalle 17 alle 23, mentre venerdì e sabato dalle 10 di mattina alle 10 di sera.

24 Luglio 2014



Cortile d'Avalos *

21:30 Mistaken For Strangers - incontro con il regista

23:30 Giardini di Mirò - “Rapsodia Satanica”



25 Luglio 2014



Piazza del Popolo

19:45 Dry the River

21:15 The Drones

23:30 The National



Cortile d'Avalos

20:30 Anna von Hausswolff

22:15 The Soft Moon

01:00 Across The Movies



Giardini d'Avalos **

19:00 SIREN FEST RACCONTA John Fante

20:00 Adriano Viterbini



Arena alle Grazie

19:00 Boxerin Club

20:00 Movie Star Junkies

21:10 Ninos Du Brasil

22:30 Jennifer Gentle



Rotonda viale Dalmazia - Lido La Ciucculella - Lido da Mimì

17:00 Sunset Sessions

17:30 Vincent Butter

18:15 i Monaci del Surf

01:00 Giorgio Gigli dj set, JOLLY MARE dj set



Busking e dj set su via Adriatica

BOXERIN CLUB

EMANUELLE & FRANCOISE



26 Luglio 2014



Piazza del Popolo

20:00 ALEXIS TAYLOR

21:45 John Grant

23:45 Mogwai



Cortile d'Avalos

21:00 Tycho

22:45 Fuck Buttons

01:00 ACROSS THE MOVIES



Giardini d'Avalos **

19:00 SIREN FEST RACCONTA GLI ALTRI ‘70

20:00 Thony



Arena alle Grazie

19:00 Might at Night

20:00 TIGER! SHIT! TIGER! TIGER!

21:10 JoyCut

22:30 Camilla Sparksss



Rotonda viale Dalmazia - Lido La Ciucculella - Lido da Mimì

17:00 SUNSET SESSIONS

17:30 I MISSILI

18:15 Bradipos IV

01:00 JD SAMSON dj set, LADY MARU dj set, Umberto Palazzo dj set



Busking e dj set su via Adriatica

Pink Puffers Brass Band

EMANUELLE & FRANCOISE



27 Luglio 2014



Chiesa di San Giuseppe **

13:00 ANNA VON HAUSSWOLFF

* eventi speciali fuori abbonamento

** ingresso consentito fino ad esaurimento posti con priorità agli abbonati