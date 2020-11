Si svolgeranno domani, domenica 20 luglio alle 11, i funerali del piccolo Tomas, il bimbo di 3 anni scomparso ieri sulla spiaggia di San Salvo Marina. Il rito sarà celebrato nella chiesa Resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, a San Salvo Marina, dal parroco don Mario Pagan. La comunità sansalvese è profondamente turbata per questa tragedia avvenuta in spiaggia. Le lunghissime operazioni di soccorso operate da medici e infermieri sulla battigia hanno tenuto decine di persone con il fiato sospeso. Erano tutti lì sperando che Tomas potesse riaprire gli occhi e tornare a respirare, invece si è rivelato tutto inutile.

In spiaggia anche il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca, insieme ad altri amministratori comunali, per esprimere vicinanza alla mamma, al fratello e alla sorella del bimbo. "Troppo piccolo per una tragedia così grande", ha commentato ieri il primo cittadino. In queste ore sono tanti i messaggi di cordoglio all'indirizzo della famiglia di origine paraguaiana ma residente da tempo a San Salvo marina. Domani mattina saranno in tanti a partecipare all'ultimo saluto a Tomas, la cui vita si è spezzata all'improvviso in un triste pomeriggio d'estate.