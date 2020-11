Arriva quasi in sordina, senza la tradizionale presentazione ufficiale in municipio. Ma è tutto pronto per la quinta edizione della Notte bianca di Vasto. L'evento, nato nel 2010 da una collaborazione tra il Comune, il consorzio Vasto in centro, Confcommercio e Confesercenti, dal tardo pomeriggio di oggi vedrà la città antica riempirsi di musica, colori e sorrisi, come nelle precedenti edizioni (clicca qui per vedere il filmato del 2013).

Marco Corvino, presidente di Vasto in centro, è fiducioso: "Da parte nostra, anche quest'anno c'è stato un concreto contributo all'organizzazione della Notte bianca attraverso l'arredo del centro storico e l'animazione brasiliana. Le attività commerciali della città antica garantiranno l'apertura straordinaria fino all'una di notte" (clicca qui per visionare il programma completo della manifestazione).

Per ovviare ai disagi dello scorso anno, l'amministrazione comunale farà installare più contenitori dei rifiuti e la Sasi garantirà l'erogazione dell'acqua senza interruzioni, in modo da non creare problemi a bar, pizzerie, pub e ristoranti, che nelle precedenti edizioni, a causa della carenza idrica e della turnazione estiva tra i quartieri della città, si sono ritrovati a secco nel bel mezzo della notte.

Tutto il centro storico si trasformerà in una grande isola pedonale (clicca qui per vedere l’elenco della strade chiuse al traffico). Sono consigliati l'utilizzo dei mezzi pubblici e, per chi raggiungerà il centro in macchina, il parcheggio multipiano di via Ugo Foscolo e il parcheggio fotovoltaico di via Conti Ricci. Le forze dell’ordine presidieranno l’intera area per garantire sicurezza dalle 15, ora in cui scatterà il divieto di transito ai veicoli a motore, fino all’alba. Non ci saranno i vigili: è ancora braccio di ferro tra l’amministrazione comunale e il Diccap, sindacato del personale di polizia municipale. Non c’è accordo sul turno di notte, né sul taglio delle indennità accessorie dello stipendio.