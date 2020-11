L'obiettivo era raccogliere quanti più punti possibile per risalire in classifica i vista delle finali di Scoglitti, ma contro la capolista l'impresa era di quelle davvero difficili. La Vastese è stata battuta 6-2 dalla Roma, nella terza tappa del Super Eight Beach soccer Tournament- campionato di calcio su sabbia targato Stanleybet organizzato da Officina Italiana e patrocinato dal Comune - in corso sulla spiaggia di Marina piccola di Santa Maria di Castellabate, in un match combattuto fino alla fine. Capitan Luongo e i suoi, protagonisti di una buona gara e capaci di accorciare le distanze due volte, hanno ceduto nel terzo tempo e rimangono a cinque punti in classifica.

È stato il capitano giallorosso Carotenuto, sempre più in forma dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori nella prima tappa, a portare avanti i suoi. Campano doc, e con un passato nell'Agropoli nel calcio a 11, Carotenuto non ha tradito davanti ai suoi conterranei e ha segnato la prima rete del match dopo appena due minuti.

La Vastese, salvata più volte dagli interventi di un ottimo Mainardi tra i pali, ha combattuto trascinata dal capitano Luongo, autore della rete del momentaneo 2-1. Prima di lui, sul finire del primo tempo, Juninho Alagoano ha segnato il 2-0, consolidando la sua leadership in classifica marcatori. Sua, nel secondo tempo, anche la rete del 3-1, prima del secondo gol della Vastese, con una "botta" di Muratore, e della rete giallorossa di Juninho Cinco. Nel terzo tempo ancora Carotenuto che, deviando di spalla un tiro di Juninho Cinco, ha portato il risultato sul 5-2 e poi ha segnato la rete del definitivo 6-2.

La Roma, oggi guidata in panchina da Filippo De Lucia, al suo esordio stagionale, si porta così a 17 punti in classifica, consolidando il primo posto. La Vastese, che domani se la vedrà con la Lazio, rimane penultima a quota 5.

Tutte le partite sono anche diretta streaming, sul sito www.super8beachsoccer.tv