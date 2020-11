Franco Peschetola, presidente prima della Virtus Cupello e poi del Cupello Calcio, società nata dalla fusione con lo United Cupello, annuncia l'addio al calcio.

"Dico addio al calcio - spiega l'ex dirigente - è un mondo che non mi appartiene, fatto di compromessi e arrivismo. Ringrazio quanti hanno collaborato con la mia persona, molto spesso sopportandomi, e chiedo scusa se non sono riuscito a far valere il valore dello sport, quello vero".

La nuova società rossoblu, nata non senza polemiche, perde dunque uno dei suoi massimi dirigenti che ha già rimesso la gestione del campo in mano all'amministrazione comunale.